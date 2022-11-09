Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'den siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Haber; NTV
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Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber!
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09 Kasım 2022 23:47
Beşiktaş'a kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi.

NTV'nin haberine göre; Cezayirli futbolcu, sahalardan 4 ay uzak kalacak.

Kısa süre önce sağ ayağındaki sakatlık için Amerika'da ameliyat olan Cezayirli oyuncunun tedavisinin 4 ay sürecek.

Ghezzal, tedavisinin ardından mart ayında sahalara dönebilecek.

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