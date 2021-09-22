Sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi.
Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı.
Cezayirli futbolcunun, Ajax maçında oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Georges Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Umut Meraş
Rachid Ghezzal
Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı.
Cezayirli futbolcunun, Ajax maçında oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ
Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Georges Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Umut Meraş
Rachid Ghezzal