Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın durumu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2021 12:04
Sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'a Adana Demirspor maçında bir kötü haber daha geldi.

Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, 76. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

Cezayirli futbolcunun, Ajax maçında oynayıp oynamayacağı hafta sonu belli olacak.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK LİSTESİ

Domagoj Vida
Mehmet Topal
Necip Uysal
Georges Kevin N'Koudou
Alex Teixeira
Umut Meraş
Rachid Ghezzal


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.