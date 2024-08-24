Beşiktaş'a PSG'den sağ bek önerisi: Nordi Mukiele

PSG'nin kadroda düşünmediği 26 yaşındaki sağ bek Nordi Mukiele'nin menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öne sürüldü.

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Beşiktaş'a PSG'den sağ bek önerisi: Nordi Mukiele
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24 Ağustos 2024 12:45
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Nordi Mukiele ismi gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'A MUKIELE ÖNERİSİ

Fransız sağ bekin menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Kartal bu öneriye henüz yanıt vermese de başkan Hasan Arat'ın PSG ile güçlü bağlantılarından dolayı 26 yaşındaki futbolcunun Siyah-beyazlı takıma katılabileceği de gelen haberler arasında.

RAKAMLARI

PSG'nin satış listesine koyduğu Fransız sağ bek, geçen sezon 20 maça çıktı. Söz konusu süreçte 1 asiste imza atan Mukiele'nin Fransız temsilcisiyle olan kontratı 2027 yılında bitecek.

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