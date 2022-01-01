Beşiktaş'a Polonya'dan bedava forvet!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Bir forvet daha alarak hücum hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Lukasz Teodorczyk oldu.



2018 sezonunda Dinamo Kiev'den Anderlecht'e gitmeden önce Beşiktaş'ın ezeli rakipleri hem F.Bahçe hem de G.Saray'ın gündemine gelen Teodorczyk, kulübü Udinese tarafından serbest bırakıldı.



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Geçen sezon kiralık oynadığı Charleroi'den Udinese'ye dönen Polonyalı futbolcuya o dönemde Beşiktaş da talip olmuş ancak Teodorczyk teklifi reddetmişti. 30 yaşındaki Polak golcünün bu kez menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve oyuncusunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getirdi.



Devre arasında çok ciddi bir transfer bütçesi olmayan siyah-beyazlılar 1.88'lik golcü için sürpriz bir hamle yapıp yapmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek.



