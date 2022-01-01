Beşiktaş'a Polonya'dan bedava forvet!

Süper Lig'in ikinci yarısında zirve yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları başladı. Batshuayi'den istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, forvet arayışlarına hız verirken, listeye yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş'ın, Udinese tarafından serbest bırakılan Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'i gündemine aldığı öğrenildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Polonya'dan bedava forvet!
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01 Ocak 2022 11:25
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlıların listesine her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Bir forvet daha alarak hücum hattını güçlendirmek isteyen Kara Kartal'da gündeme gelen son isim Lukasz Teodorczyk oldu.

2018 sezonunda Dinamo Kiev'den Anderlecht'e gitmeden önce Beşiktaş'ın ezeli rakipleri hem F.Bahçe hem de G.Saray'ın gündemine gelen Teodorczyk, kulübü Udinese tarafından serbest bırakıldı.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Geçen sezon kiralık oynadığı Charleroi'den Udinese'ye dönen Polonyalı futbolcuya o dönemde Beşiktaş da talip olmuş ancak Teodorczyk teklifi reddetmişti. 30 yaşındaki Polak golcünün bu kez menajeri siyah-beyazlıların kapısını çaldı ve oyuncusunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini dile getirdi.

Devre arasında çok ciddi bir transfer bütçesi olmayan siyah-beyazlılar 1.88'lik golcü için sürpriz bir hamle yapıp yapmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek. 


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