Beşiktaş'a Pjanic müjdesi!

Beşiktaş'ta sakatlığı olduğu için 3 maçtır oynayamayan Miralem Pjanic'in, Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş'a Pjanic müjdesi!
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04 Mart 2022 09:05
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pjanic sakatlığı sebebiyle 3 maç kaçırdı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sakatlığının iyiye gittiği ve Başakşehir maçında oynayabileceği belirtildi.

Antalya maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını tamamladığı dönemde Miralem Pjanic'in antrenmanda alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmişti. Bosnalı oyuncu bu nedenle de ligde Altay ve Sivasspor ile kupada da Kayserispor karşılaşmalarında forma giyememişti.

Bosnalı oyuncunun tamamen iyileştiği bildirildi. Pjanic'in Başakşehir ile pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Pjanic bu sezon toplam 22 maçta çıktı. Yıldız isim henüz gol atamazken, 4 asist yaptı.

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