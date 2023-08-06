Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna katmak istediği Nicolas Pepe'den kötü haber geldi.
GÖRÜŞMELER TIKANDI!
Siyah-beyazlılar, Pepe'nin transferi için oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyordu. Sercan Dikme'nin haberine göre, 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile yaptığı fesih görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı.
Bu nedenle Fildişi futbolcu ile Beşiktaş arasında yapılan transfer görüşmeleri de tıkandı.
BEŞİKTAŞ ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
Beşiktaş, Pepe konusunda yaşanan bu gelişmenin ardından menajerler tarafından önerilen diğer oyuncularla görüşmelere başladı.
NICOLAS PEPE KİMDİR?
28 yaşındaki Nicolas Pepe, kariyerinde; Stade Poitevin Angers, Orleans, Lille, Arsenal ve Nice formaları giydi.
GÖRÜŞMELER TIKANDI!
Siyah-beyazlılar, Pepe'nin transferi için oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyordu. Sercan Dikme'nin haberine göre, 28 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile yaptığı fesih görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı.
Bu nedenle Fildişi futbolcu ile Beşiktaş arasında yapılan transfer görüşmeleri de tıkandı.
BEŞİKTAŞ ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
Beşiktaş, Pepe konusunda yaşanan bu gelişmenin ardından menajerler tarafından önerilen diğer oyuncularla görüşmelere başladı.
NICOLAS PEPE KİMDİR?
28 yaşındaki Nicolas Pepe, kariyerinde; Stade Poitevin Angers, Orleans, Lille, Arsenal ve Nice formaları giydi.