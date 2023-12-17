Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta yönetime Hasan Arat'ın göreve gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda devre arası transfer dönemi için gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
PANAMA BASININDAN FLAŞ İDDİA
Bu anlamda Panama basını Beşiktaş ile ilgili flaş transfer gelişmesini duyurdu.
El Siglo adlı sitede yer alan haberde siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Panamalı stoper Jose Cordoba ile yakından ilgilendiği aktarıldı.
İKİ RAKİBİ VAR
Ayrıca yer alan haberde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
JOSE CORDOBA KİMDİR?
22 yaşındaki Jose Cordoba futbola ülkesi takımlarından Independiente'de başladı. Ardından İspanyol ekibi Celta Juvenil A takımına kiralandı. Futbolcu sonrasında Bulgar ekibi Etar'a oradan da Levski Sofia'ya kiralandı. 2022 yaz transfer döneminde ise Panama ekibi Independiente'den, Levski Sofia'ya bonservisiyle transfer oldu.
Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Ayrıca Cordoba, Panama Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak görev alıyor.
PANAMA BASININDAN FLAŞ İDDİA
Bu anlamda Panama basını Beşiktaş ile ilgili flaş transfer gelişmesini duyurdu.
El Siglo adlı sitede yer alan haberde siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Panamalı stoper Jose Cordoba ile yakından ilgilendiği aktarıldı.
İKİ RAKİBİ VAR
Ayrıca yer alan haberde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
JOSE CORDOBA KİMDİR?
22 yaşındaki Jose Cordoba futbola ülkesi takımlarından Independiente'de başladı. Ardından İspanyol ekibi Celta Juvenil A takımına kiralandı. Futbolcu sonrasında Bulgar ekibi Etar'a oradan da Levski Sofia'ya kiralandı. 2022 yaz transfer döneminde ise Panama ekibi Independiente'den, Levski Sofia'ya bonservisiyle transfer oldu.
Ana mevkisi stoper olan futbolcu sol bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Ayrıca Cordoba, Panama Milli Takımı'nın güncel oyuncusu olarak görev alıyor.