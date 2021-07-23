Beşiktaş'a Pablo Sarabia önerisi!

Paris Saint Germain'in kadroda düşünmediği Pablo Sarabia, Beşiktaş'a önerildi.

, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Pablo Sarabia önerisi!
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23 Temmuz 2021 12:28
Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal'ın boşluğunu doldurmak için adı geçen isimlerden biri olan Pablo Sarabia hakkında yeni haberler ortaya atıldı.

Le 10 Sports'a göre Pablo Sarabia'nın durumundan haberdar olan menajeri ona yeni bir kulüp bulmaya çalışıyor.

Samii, Beşiktaş'a Sarabia'yı teklif etti. Temsilcisi Samira Samii, İspanyol oyuncunun olası transferini görüşmek için yönetici Erdal Torunoğulları ile doğrudan temasa geçti.

 


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