Beşiktaş'a Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde rakip çıktı.Siyah-beyazlılar çift forvet takviyesi yapacağı yeni sezon öncesinde ilk sıraya Alexander Sörloth'u yazarken bir çok da alternatif isim belirlemişti.Kartal'ın hedefindeki golcülerden biri de Belçika'nın Gent takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Paul Onuachu'ydu. Siyah-Beyazlılar 2.01 boyundaki forveti kiralamak için girişimlerini sürdürürken Nijeryalı oyuncudan gelen haberler transferi zora soktu.Devre arasında West Ham ile adı anılan Onuachu'nun Ada'dan başka kulüplerle de temasta olduğu öğrenildi. Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun transferini beklemeye aldı.