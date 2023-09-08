Beşiktaş'a öneri yağıyor

Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla 10 numara pozisyonu için öneriler yağıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a öneri yağıyor
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08 Eylül 2023 09:40
Beşiktaş, yabancı kontenjanı dolu olduğu için büyük ölçüde transferi kapatırken menajerler tarafından 10 numara önerisi devam ediyor.

LINGARD BAŞI ÇEKİYOR

Bunların arasında bonservisi elinde olan Jesse Lingard başı çekiyor. Atalanta forması giyen Aleksey Miranchuk tavsiye edilen isimler arasında.

Siyah-beyazlı kurmaylar ise kadrodaki yabancılardan birisine beklentileriyle örtüşen teklif gelmediği sürece 10 numara transferi yapmayı düşünmüyor. 



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