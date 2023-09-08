Beşiktaş'a öneri yağıyor

Beşiktaş, yabancı kontenjanı dolu olduğu için büyük ölçüde transferi kapatırken menajerler tarafından 10 numara önerisi devam ediyor.
LINGARD BAŞI ÇEKİYOR
Bunların arasında bonservisi elinde olan Jesse Lingard başı çekiyor. Atalanta forması giyen Aleksey Miranchuk tavsiye edilen isimler arasında.
Siyah-beyazlı kurmaylar ise kadrodaki yabancılardan birisine beklentileriyle örtüşen teklif gelmediği sürece 10 numara transferi yapmayı düşünmüyor.
LINGARD BAŞI ÇEKİYOR
Bunların arasında bonservisi elinde olan Jesse Lingard başı çekiyor. Atalanta forması giyen Aleksey Miranchuk tavsiye edilen isimler arasında.
Siyah-beyazlı kurmaylar ise kadrodaki yabancılardan birisine beklentileriyle örtüşen teklif gelmediği sürece 10 numara transferi yapmayı düşünmüyor.