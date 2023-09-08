Beşiktaş'a Okereke'den kötü haber

Hücum için alternatif yaratmayı hedefleyen Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden biri David Okereke'ydi. İtalya Serie B'de görev yapan Nijeryalı için yapılan tekliften olumsuz yanıt geldiği öğrenildi.
2 senelik daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forvetin de kulüpte kalmak istemesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği bildirildi.
240 MAÇA ÇIKTI
David Okereke, kariyerinde 240 maçta 55 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.
2 senelik daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forvetin de kulüpte kalmak istemesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği bildirildi.
240 MAÇA ÇIKTI
David Okereke, kariyerinde 240 maçta 55 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.