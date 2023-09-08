Beşiktaş'a Okereke'den kötü haber

Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminin başından bu yana adı Beşiktaş'la anılan David Okereke'de kötü haber geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a Okereke'den kötü haber
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08 Eylül 2023 08:46
Son güncelleme 08 Eylül 2023 08:47
Hücum için alternatif yaratmayı hedefleyen Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden biri David Okereke'ydi. İtalya Serie B'de görev yapan Nijeryalı için yapılan tekliften olumsuz yanıt geldiği öğrenildi.

2 senelik daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forvetin de kulüpte kalmak istemesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği bildirildi.

240 MAÇA ÇIKTI

David Okereke, kariyerinde 240 maçta 55 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. 




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