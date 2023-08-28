Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber!

Beşiktaş'ın bir süredir görüşmeler yaptığı Nicolas Pepe transferinde kötü haber geldi. Fildişi Sahili oyuncu için Suudi ekipleri de devreye girmiş olsa da Pepe Fransa'ya dönmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Nicolas Pepe'den kötü haber!
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28 Ağustos 2023 13:35
Beşiktaş kadrosuna katmak için uğraş verdiği Nicolas Pepe'den olumsuz haber geldi. 

Afrique 7'nin haberine göre 28 yaşındaki yıldız oyuncu siyah-beyazlıların yaptığı teklifi reddetti. 

Arsenal'in kadroda düşünmediği Fildişi Sahilli oyuncu için Almanya ve Suudi Arabistan'dan da teklif olduğu fakat bu tekliflere sıcak bakmadığı kaydedildi.

Daha önce Lille'de gösterdiği başarılı futbol sonrası 80 milyon euro karşılığından Arsenal'e transfer olan Fildişi Sahilli yıldızın yeniden Fransa dönmek istiyor. 

Nicolas Pepe geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Nice'de geçirdi ve toplam 28 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.
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