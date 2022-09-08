Beşiktaş'a Nathan Redmond müjdesi

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, Başakşehir maçı öncesi İstanbul'a hazır geldi. Teknik direktör Valerien Ismael, Redmond'u kanatta kullanmayı planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Nathan Redmond müjdesi
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08 Eylül 2022 09:15
Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Nathan Redmond'u kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan futbolcuya 1.5 milyon euro ödenecek.

REDMOND, OYNAMAYA HAZIR

Nathan Redmond'un Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı merak edilirken, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun fizik ve kondisyon açısından forma giymeye hazır olduğu öğrenildi.

ISMAEL REDMOND'U NASIL KULLANACAK?

İngiliz ekibiyle 232 maçta 30 gol ve 27 asistlik katkı yapan futbolcu, geçen sezon 32 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. Teknik direktör Valerien Ismael, N'Koudou ve Redmond'u kanatlarda kullanmayı düşünüyor. 



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