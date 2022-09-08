REDMOND, OYNAMAYA HAZIR

ISMAEL REDMOND'U NASIL KULLANACAK?

Beşiktaş, İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Nathan Redmond'u kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan futbolcuya 1.5 milyon euro ödenecek.Nathan Redmond'un Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı merak edilirken, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun fizik ve kondisyon açısından forma giymeye hazır olduğu öğrenildi.İngiliz ekibiyle 232 maçta 30 gol ve 27 asistlik katkı yapan futbolcu, geçen sezon 32 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti. Teknik direktör Valerien Ismael, N'Koudou ve Redmond'u kanatlarda kullanmayı düşünüyor.