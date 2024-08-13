Beşiktaş'a müjdeli haber: Paulista

Beşiktaş'a Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi.
Siyah-beyazlıların ligin ilk haftasında Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Paulista, ligin ikinci haftasındaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.
Beşiktaş, Antalyaspor ile 18 Ağustos Pazar günü sahasında karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların ligin ilk haftasında Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Paulista, ligin ikinci haftasındaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.
Beşiktaş, Antalyaspor ile 18 Ağustos Pazar günü sahasında karşı karşıya gelecek.