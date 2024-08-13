Beşiktaş'a müjdeli haber: Paulista

Beşiktaş'ın Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Gabriel Paulista, Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a müjdeli haber: Paulista
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2024 13:38
Beşiktaş'a Gabriel Paulista'dan müjdeli haber geldi.

Siyah-beyazlıların ligin ilk haftasında Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Paulista, ligin ikinci haftasındaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Beşiktaş, Antalyaspor ile 18 Ağustos Pazar günü sahasında karşı karşıya gelecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery