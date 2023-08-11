Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş transfer haberleri: Marsilya Teknik Direktörü Marcelino, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Ruslan Malinovskyi'yi kadroda düşünmediklerini ve 30 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a müjdeli haber!
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11 Ağustos 2023 17:33
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ruslan Malinovskyi için önemli bir açıklama geldi.

Marsilya'nın teknik direktörü Marcelino, Ukraynalı futbolcuyu kadroda düşünmediklerini söyledi.

"AYRILMASI MÜMKÜN"

Marcelino, "Malinovskyi kadroda düşünülmeyen bir oyuncu, kulüpten ayrılması mümkün" sözlerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın deneyimli oyuncu için girişimlerine hız vermesi bekleniyor.

RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?

30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.



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