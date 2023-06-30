Beşiktaş'a müjdeli haber

Barcelona geçen sezonu Lecce'de kiralık geçiren Fransız oyuncusu Samuel Umtiti'yle yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a müjdeli haber
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30 Haziran 2023 20:04
Son güncelleme 30 Haziran 2023 20:16
Barcelona, Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin 2025-2026 sezonunda bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya gelecek kariyerinde bol şans diledi.

CEYHUN KAZANCI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Futbol Direktörü Mateu Almany ile bir araya gelmişti.

İspanyol basını Kazancı'nın, Barcelona'dan bazı futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığını, bu isimlerden birinin de Umtiti olduğunu öne sürmüştü.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lecce formasıyla bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Samuel Umtiti bu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.

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