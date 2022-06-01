Beşiktaş yeni sezon çalışmaları başlamadan yeni golcüsünü belirlemek istiyor.Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte birçok golcü gündeme geldi. Beşiktaş ilk olarak eski Trabzonsporlupeşine düştü. Ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlayamadılar. Bir başka adayise Fransız ekibi Lens ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın gündeminde ise şimdilik iki golcü adayı var. EkvadorluveSiyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen golcü futbolcu Caicedo ile de görüşmelerini sürdürüyor.24 yaşındaki Gineli santrforSiyah-beyazlılarla görüştüğü ve transferin bitme noktasında olduğu belirtildi. Yansane'nin menajerlik şirketinden ise transferle ilgili flaş bir paylaşım geldi. Universal Sport Management, sosyal medya hesabından,paylaşımı yaptı. Yansane, geride kalan sezondaformasıylakarşılaşmadaatarkenimza attı. Genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesiyılında sona eriyor.