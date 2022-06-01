Beşiktaş yeni sezon çalışmaları başlamadan yeni golcüsünü belirlemek istiyor.
Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte birçok golcü gündeme geldi. Beşiktaş ilk olarak eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un peşine düştü. Ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlayamadılar. Bir başka aday Adam Buksa ise Fransız ekibi Lens ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın gündeminde ise şimdilik iki golcü adayı var. Ekvadorlu Jordy Caicedo ve Momo Yansane. Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen golcü futbolcu Caicedo ile de görüşmelerini sürdürüyor.
30 MAÇTA 17 GOLE KATKI YAPTI
24 yaşındaki Gineli santrfor Momo Yansane'nin Siyah-beyazlılarla görüştüğü ve transferin bitme noktasında olduğu belirtildi. Yansane'nin menajerlik şirketinden ise transferle ilgili flaş bir paylaşım geldi. Universal Sport Management, sosyal medya hesabından, "Transfer yakın inşallah" paylaşımı yaptı. Yansane, geride kalan sezonda Sheriff formasıyla 30 karşılaşmada 12 gol atarken 5 de asiste imza attı. Genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte birçok golcü gündeme geldi. Beşiktaş ilk olarak eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un peşine düştü. Ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlayamadılar. Bir başka aday Adam Buksa ise Fransız ekibi Lens ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın gündeminde ise şimdilik iki golcü adayı var. Ekvadorlu Jordy Caicedo ve Momo Yansane. Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen golcü futbolcu Caicedo ile de görüşmelerini sürdürüyor.
30 MAÇTA 17 GOLE KATKI YAPTI
24 yaşındaki Gineli santrfor Momo Yansane'nin Siyah-beyazlılarla görüştüğü ve transferin bitme noktasında olduğu belirtildi. Yansane'nin menajerlik şirketinden ise transferle ilgili flaş bir paylaşım geldi. Universal Sport Management, sosyal medya hesabından, "Transfer yakın inşallah" paylaşımı yaptı. Yansane, geride kalan sezonda Sheriff formasıyla 30 karşılaşmada 12 gol atarken 5 de asiste imza attı. Genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.