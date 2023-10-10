Beşiktaş'a milli ara yok

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin genel kurul kararı alması sonrası seçim yarışı yaşayacak siyah beyazlılarda teknik direktör bunalımı da yaşanıyor. Galatasaray derbisi ise kapıda.
Süper Lig, milli maç arasına girdi. Ancak Beşiktaş'a tatil yok. Siyah-beyazlılar, Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü genel kurul kararı alması ve Şenol Güneş'in istifa etmesiyle çoklu bir bilinmezlik ortamına girdi.
1 AY HAREKETLİ GEÇECEK
Akıllardaki önemli sorular, siyah-beyazlıların hem bu sezonki geleceğini hem de yakın dönemdeki kaderini belirlemeye aday.
İşte Kara Kartal'ın gelecek bir ayına damga vurması beklenen olaylar…
TARİH BELİRLENECEK
Öncelik seçim tarihinde. En geç aralık ayı başında dense de net bir tarih konuşulmadı. Ancak 19 Kasım şimdilik en müsait tarih gibi görülüyor. Bu da en az bir ay daha Ahmet Nur Çebi yönetiminin başta olacağı anlamına geliyor.
ADAYLAR BELLİ OLACAK
Beşiktaş, tarihinin en kalabalık ve çekişmeli seçim sürecini yaşayabilir. Hasan Arat'ın adaylığı net. Tevfik Yamantürk de istekli. Ahmet Nur Çebi'nin kararına göre Emre Kocadağ da ada yolabilir. Yıldırım Demirören de ciddi bir opsiyon.
TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENECEK
Çebi yönetimi devam ettikçe Burak Yılmaz'ın takımın başında olacağını belirtiyor. Fakat bu da Galatasaray deplasmanına hocalık tecrübesi sınırlı bir isimle çıkılması anlamına geliyor. Kalıcı teknik adamın kim olacağı da belirsiz.
Süper Lig, milli maç arasına girdi. Ancak Beşiktaş'a tatil yok. Siyah-beyazlılar, Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü genel kurul kararı alması ve Şenol Güneş'in istifa etmesiyle çoklu bir bilinmezlik ortamına girdi.
1 AY HAREKETLİ GEÇECEK
Akıllardaki önemli sorular, siyah-beyazlıların hem bu sezonki geleceğini hem de yakın dönemdeki kaderini belirlemeye aday.
İşte Kara Kartal'ın gelecek bir ayına damga vurması beklenen olaylar…
TARİH BELİRLENECEK
Öncelik seçim tarihinde. En geç aralık ayı başında dense de net bir tarih konuşulmadı. Ancak 19 Kasım şimdilik en müsait tarih gibi görülüyor. Bu da en az bir ay daha Ahmet Nur Çebi yönetiminin başta olacağı anlamına geliyor.
ADAYLAR BELLİ OLACAK
Beşiktaş, tarihinin en kalabalık ve çekişmeli seçim sürecini yaşayabilir. Hasan Arat'ın adaylığı net. Tevfik Yamantürk de istekli. Ahmet Nur Çebi'nin kararına göre Emre Kocadağ da ada yolabilir. Yıldırım Demirören de ciddi bir opsiyon.
TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENECEK
Çebi yönetimi devam ettikçe Burak Yılmaz'ın takımın başında olacağını belirtiyor. Fakat bu da Galatasaray deplasmanına hocalık tecrübesi sınırlı bir isimle çıkılması anlamına geliyor. Kalıcı teknik adamın kim olacağı da belirsiz.