Beşiktaş'a milli ara yok

Önümüzdeki haftalarda hem genel kurula gidecek hem de teknik direktör sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, milli arada çalışmalarına tam gaz devam edecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a milli ara yok
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10 Ekim 2023 11:11
Son güncelleme 10 Ekim 2023 15:45
Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin genel kurul kararı alması sonrası seçim yarışı yaşayacak siyah beyazlılarda teknik direktör bunalımı da yaşanıyor. Galatasaray derbisi ise kapıda.

Süper Lig, milli maç arasına girdi. Ancak Beşiktaş'a tatil yok. Siyah-beyazlılar, Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü genel kurul kararı alması ve Şenol Güneş'in istifa etmesiyle çoklu bir bilinmezlik ortamına girdi.

1 AY HAREKETLİ GEÇECEK

Akıllardaki önemli sorular, siyah-beyazlıların hem bu sezonki geleceğini hem de yakın dönemdeki kaderini belirlemeye aday.

İşte Kara Kartal'ın gelecek bir ayına damga vurması beklenen olaylar…

TARİH BELİRLENECEK

Öncelik seçim tarihinde. En geç aralık ayı başında dense de net bir tarih konuşulmadı. Ancak 19 Kasım şimdilik en müsait tarih gibi görülüyor. Bu da en az bir ay daha Ahmet Nur Çebi yönetiminin başta olacağı anlamına geliyor.

ADAYLAR BELLİ OLACAK

Beşiktaş, tarihinin en kalabalık ve çekişmeli seçim sürecini yaşayabilir. Hasan Arat'ın adaylığı net. Tevfik Yamantürk de istekli. Ahmet Nur Çebi'nin kararına göre Emre Kocadağ da ada yolabilir. Yıldırım Demirören de ciddi bir opsiyon.

TEKNİK DİREKTÖR BELİRLENECEK

Çebi yönetimi devam ettikçe Burak Yılmaz'ın takımın başında olacağını belirtiyor. Fakat bu da Galatasaray deplasmanına hocalık tecrübesi sınırlı bir isimle çıkılması anlamına geliyor. Kalıcı teknik adamın kim olacağı da belirsiz.

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