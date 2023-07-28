, sezonun başlamasına kısa bir süre kalaçalışmalarına hız verdi.Milan'dan Ante Rebic ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan ve Hırvat yıldız için beklemeye geçen Beşiktaş, İtalyan ekibinden Junior Messias'ı da gözüne kestirdi.İtalya'dan Calciomercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Messias'ı da kadrosuna katmak istediği belirtildi.Messias'ın Milan'da teknik direktör Stefano Pioli ile iyi bir ilişkisinin olduğu ancak takviyeler sonrası gözden çıkartıldığı kaydedildi.Beşiktaş'ın Messias için ilk planının kiralık olduğu öne sürüldü. Milan'ın ise sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 32 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle elinden çıkartmak istediği ifade edildi.Öte yandan Messias ile Torino'nun da ilgilendiği iddia edildi. İtalyan ekibinin Messias için Milan'a 2-3 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazır olduğu ancak Milan'ın bu rakamın iki katına yakın bir beklentisinin olduğu aktarıldı.İtalya kariyerine Casale ile adım atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, daha sonra Chieri, Gozzano, Crotone ve Milan formaları giydi. Messias, sağ kanadın yanı sıra orta sahada da forma giyebiliyor.