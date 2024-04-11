Beşiktaş'ta, Başakşehir maçında göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle maçı tamamlayamayan kaleci Mert Günok'un kaslarında ezilme olduğu ve bu nedenle ağrıları bulunduğu belirtilmişti.
Tecrübeli file bekçisi kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi. Mert Günok'un, Samsunspor karşılaşmasında kalede olması bekleniyor.
SALİH YETİŞMEYECEK
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın ise kasığından yaşadığı sorun geçmedi. Tecrübeli orta saha, Samsunspor maçında görev alamayacak ancak kupadaki Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.
Tecrübeli file bekçisi kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi. Mert Günok'un, Samsunspor karşılaşmasında kalede olması bekleniyor.
SALİH YETİŞMEYECEK
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın ise kasığından yaşadığı sorun geçmedi. Tecrübeli orta saha, Samsunspor maçında görev alamayacak ancak kupadaki Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.
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