Beşiktaş'a Mert'ten iyi haber

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mert Günok'un, Samsunspor maçında kalede olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Mert'ten iyi haber
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11 Nisan 2024 09:47
Son güncelleme 11 Nisan 2024 09:48
Beşiktaş'ta, Başakşehir maçında göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle maçı tamamlayamayan kaleci Mert Günok'un kaslarında ezilme olduğu ve bu nedenle ağrıları bulunduğu belirtilmişti.

Tecrübeli file bekçisi kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi. Mert Günok'un, Samsunspor karşılaşmasında kalede olması bekleniyor.

SALİH YETİŞMEYECEK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın ise kasığından yaşadığı sorun geçmedi. Tecrübeli orta saha, Samsunspor maçında görev alamayacak ancak kupadaki Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor.

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