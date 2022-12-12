Ara dönem transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte menajerler de gaza bastı.
Pek çok oyuncu temsilcisinin Beşiktaşlı yöneticilerle temas kurarak ellerindeki futbolcuları uygun şartlarda getirmeyi teklif ettikleri gelen haberler arasında.
Ancak yöneticilerin "Şenol Güneş'in onayı olmadan transfer yapamayız" diyerek yol verdikleri bildirildi.
Pek çok oyuncu temsilcisinin Beşiktaşlı yöneticilerle temas kurarak ellerindeki futbolcuları uygun şartlarda getirmeyi teklif ettikleri gelen haberler arasında.
Ancak yöneticilerin "Şenol Güneş'in onayı olmadan transfer yapamayız" diyerek yol verdikleri bildirildi.