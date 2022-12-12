X

Beşiktaş'a menajer akını

Ara dönem transfer sezonunun yaklaşmasıyla pek çok oyuncu temsilcisi Beşiktaşlı yöneticilerle temas kurarak ellerindeki futbolcuları uygun şartlarda getirmeyi teklif etti.

Haber; Sabah
Abone Ol
Beşiktaş'a menajer akını
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2022 13:12
Ara dönem transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte menajerler de gaza bastı.

Pek çok oyuncu temsilcisinin Beşiktaşlı yöneticilerle temas kurarak ellerindeki futbolcuları uygun şartlarda getirmeyi teklif ettikleri gelen haberler arasında.

Ancak yöneticilerin "Şenol Güneş'in onayı olmadan transfer yapamayız" diyerek yol verdikleri bildirildi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ