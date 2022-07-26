VICTOR GUZMAN PAZARLIĞI

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

3-0 kaybettiği Wolverhampton maçında iyi sinyaller vermeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, stoper transferinin mutlaka yapılmasını istiyor. Siyah-beyazlı yöneticiler adaylarını belirlerken, Meksika ekibi Club Tijuana forması giyen Victor Guzman ön plana çıktı.Beşiktaş stoperde rotasını sürpriz bir şekilde Meksika'ya çevirdi. Yönetim, Club Tijuana formasını giyen Victor Guzman'ın transferi için pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre; siyah-beyazlılar şu anda hem 20 yaşındaki stoper hem de kulübü Club Tijuana görüşmelerini sürdürüyor.Geçtiğimiz sezon Club Tijuana formasıyla 24 maçta oynayan Guzman 1889 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon ise 2 maçta görev yapan genç savunmacı performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün dikkatini çeken bir isim. Beşiktaş yönetimi bu nedenle elini çabuk tutarak Meksikalı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşıyor.