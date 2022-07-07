ILIEVSKI BAŞARILI MAÇLAR OYNADI

U21 MİLLİ TAKIMI'NDA 2 GOL ATTI

PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum oyuncusu arayışında rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Siyah-beyazlılar, Bulgaristan'ın Septemvri Sofia takımında forma giyen 20 yaşındaki Mario Ilievski'yi transfer etmek istiyor.Geçen sezon 39 maçta 17 gol ve 10 asist üreten Makedon futbolcu, bu performansıyla büyük beğeni topladı. 1.81 boyundaki futbolcu kanat forvete olarak da görev yapabiliyor.Beşiktaş'ta artı 3 kontenjanı; Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi'nin ardından Ilievski'nin transferi ile tamamlanmış olacak. Makedonya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen golcü futbolcu, görev aldığı 9 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.Ilievski'nin en önemli özelliklerinden birisi ise santrforda görev yapmasının yanı sıra kanat forvet olarak da oynayabilmesi. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 350 bin Euro civarında.