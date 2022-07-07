Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum oyuncusu arayışında rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Siyah-beyazlılar, Bulgaristan'ın Septemvri Sofia takımında forma giyen 20 yaşındaki Mario Ilievski'yi transfer etmek istiyor.
ILIEVSKI BAŞARILI MAÇLAR OYNADI
Geçen sezon 39 maçta 17 gol ve 10 asist üreten Makedon futbolcu, bu performansıyla büyük beğeni topladı. 1.81 boyundaki futbolcu kanat forvete olarak da görev yapabiliyor.
U21 MİLLİ TAKIMI'NDA 2 GOL ATTI
Beşiktaş'ta artı 3 kontenjanı; Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi'nin ardından Ilievski'nin transferi ile tamamlanmış olacak. Makedonya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen golcü futbolcu, görev aldığı 9 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Ilievski'nin en önemli özelliklerinden birisi ise santrforda görev yapmasının yanı sıra kanat forvet olarak da oynayabilmesi. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 350 bin Euro civarında.
ILIEVSKI BAŞARILI MAÇLAR OYNADI
Geçen sezon 39 maçta 17 gol ve 10 asist üreten Makedon futbolcu, bu performansıyla büyük beğeni topladı. 1.81 boyundaki futbolcu kanat forvete olarak da görev yapabiliyor.
U21 MİLLİ TAKIMI'NDA 2 GOL ATTI
Beşiktaş'ta artı 3 kontenjanı; Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi'nin ardından Ilievski'nin transferi ile tamamlanmış olacak. Makedonya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen golcü futbolcu, görev aldığı 9 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Ilievski'nin en önemli özelliklerinden birisi ise santrforda görev yapmasının yanı sıra kanat forvet olarak da oynayabilmesi. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 350 bin Euro civarında.
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