Beşiktaş'a Macar orta saha: Peter Barath!

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak için Valerien Ismael yönetiminde transfer temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta da yeni bir isim listeye alındı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Macar orta saha: Peter Barath!
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13 Nisan 2022 10:40
Beşiktaş dış transfer için ciddi adımlar atıyor. Ismael'in istediği oyuncular için araştırmalarını yapan siyah beyazlılar, radarına Peter Barath'ı aldı. 20 yaşındaki Macar ön liberonun menajeri ile temas sağlanırken, oyuncu ile de görüşme yapılacak.

Debrecen ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme maddesi bulunan genç futbolcu için kulübü de opsiyon maddesini kullanabilir.

Kartal'ın bu transferi 1 milyon euro'nun altında bonservise bitirmek istediği öğrenildi. Barath bu sezon ligde 27 maça çıkarken, 4 asist yaptı. 

 
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