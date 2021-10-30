Beşiktaş'a Luuk de Jong önerisi

Katalan basını Ronald Koeman'ın, Barcelona'ya Sevilla'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı ancak bu sezon 9 maçta sadece 1 gol atabilen Luuk de Jong'a da yolun göründüğünü yazdı. Koeman'ın ayrılmasından sonra Barcelona'da gidecekler listesine adı yazılan Luuk de Jong'un, Beşiktaş'a önerildiği de belirtildi. Yönetimin ocak ayında bu oyuncu için bir çıkış yolu aradığı da vurgulandı.
"LUUK DE JONG, PJANIC'İN YANINA GİDEBİLİR"
Hollandalı forvetin kaderinin daha önce Beşiktaş'a kiralık giden Pjanic'le aynı olma ihtimali bulunduğu da belirtilen haberde, "Barcelona bu oyuncu için kış pazarında kulüp arıyor. PSV geçmişi olan oyuncu, ikinci yarıda Pjanic'le aynı takımda olabilir. Geçici olarak takımın başına getirilen teknik direktör Barjuan ve daha sonra gelmesi muhtemel teknik direktörün tavrı da bu oyuncunun kaderini belirleyecek" ifadeleri kullanıldı.
"LUUK DE JONG, PJANIC'İN YANINA GİDEBİLİR"
Hollandalı forvetin kaderinin daha önce Beşiktaş'a kiralık giden Pjanic'le aynı olma ihtimali bulunduğu da belirtilen haberde, "Barcelona bu oyuncu için kış pazarında kulüp arıyor. PSV geçmişi olan oyuncu, ikinci yarıda Pjanic'le aynı takımda olabilir. Geçici olarak takımın başına getirilen teknik direktör Barjuan ve daha sonra gelmesi muhtemel teknik direktörün tavrı da bu oyuncunun kaderini belirleyecek" ifadeleri kullanıldı.