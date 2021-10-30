Beşiktaş'a Luuk de Jong önerisi

Katalan basını Ronald Koeman'ın, Barcelona'ya Sevilla'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı ancak bu sezon 9 maçta sadece 1 gol atabilen Luuk de Jong'a da yolun göründüğünü yazdı. Koeman'ın ayrılmasından sonra Barcelona'da gidecekler listesine adı yazılan Luuk de Jong'un, Beşiktaş'a önerildiği de belirtildi. Yönetimin ocak ayında bu oyuncu için bir çıkış yolu aradığı da vurgulandı.Hollandalı forvetin kaderinin daha önce Beşiktaş'a kiralık giden Pjanic'le aynı olma ihtimali bulunduğu da belirtilen haberde,ifadeleri kullanıldı.