Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Jovane Cabral'ı kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların futbolcuyla ilgili son girişimi ve detayları ortaya çıkmaya başladı.
BEŞİKTAŞ'IN CABRAL İÇİN SON TEKLİFİ
Beşiktaş, İtalyan ekibi Lazio'nun Sporting Lizbon'dan kiraladığı futbolcunun transferi için 4 milyon Euro önerdi. Fakat; Sporting Lizbon ise futbolcu için 5 milyon Euro'da ısrarcı. Henüz orta yol bulunabilmiş değil. Siyah-beyazlılar daha yüksek bir rakama sıcak bakmıyor.
MARSILYA ÇEKİLDİ
Beşiktaş ile Sporting Lizbon'un anlaşmasının mümkün olabileceği Portekiz basını tarafından iddia ediliyor. Cabral için devrede olduğu gündeme gelen Ligue 1 temsilcisi Marsilya'nın ise aşama kaydedemediği gündemde. Marsilya transfer masasından da kalktı, bu defteri kapattı. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.
CABRAL'IN PERFORMANSI
24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lazio'da 4 maçta 1 gol attı. Sporting Lizbon'da ise Cabral, 17 maçta 3 gol 1 asist üretti. 1.74 boyundaki futbolcunun Sporting Lizbon ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cabral, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.
BEŞİKTAŞ'IN CABRAL İÇİN SON TEKLİFİ
Beşiktaş, İtalyan ekibi Lazio'nun Sporting Lizbon'dan kiraladığı futbolcunun transferi için 4 milyon Euro önerdi. Fakat; Sporting Lizbon ise futbolcu için 5 milyon Euro'da ısrarcı. Henüz orta yol bulunabilmiş değil. Siyah-beyazlılar daha yüksek bir rakama sıcak bakmıyor.
MARSILYA ÇEKİLDİ
Beşiktaş ile Sporting Lizbon'un anlaşmasının mümkün olabileceği Portekiz basını tarafından iddia ediliyor. Cabral için devrede olduğu gündeme gelen Ligue 1 temsilcisi Marsilya'nın ise aşama kaydedemediği gündemde. Marsilya transfer masasından da kalktı, bu defteri kapattı. Önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.
CABRAL'IN PERFORMANSI
24 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lazio'da 4 maçta 1 gol attı. Sporting Lizbon'da ise Cabral, 17 maçta 3 gol 1 asist üretti. 1.74 boyundaki futbolcunun Sporting Lizbon ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar kontratı bulunuyor. Cabral, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında oynayabiliyor.
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