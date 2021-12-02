Beşiktaş'a ligde büyük fırsat! 4 hafta İstanbul!

Sergen Yalçın'la 'devam' kararı alan ve yeniden kenetlenen Beşiktaş'ın önünde çok ciddi bir fikstür fırsatı bulunuyor. Siyah-Beyazlılar yoğun fikstürde Süper Lig'de tam 4 hafta İstanbul dışına çıkmayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a ligde büyük fırsat! 4 hafta İstanbul!
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02 Aralık 2021 08:46
Süper Lig'in 14. haftası itibarıyla lider Trabzonspor 'un tam 16 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş 'a büyük fırsat... Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğinin tartışıldığı günlerde şampiyon hocaya sahip çıkması ardından da oyuncu grubu için kadro dışı kararı verilmemesi sonrasında yeniden kenetlenen Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de önemli bir fikstür avantajına sahip.

Teknik heyetin fikri

Kara Kartal önümüzdeki 4 haftada ligde İstanbul dışına çıkmayacak. Cuma günü Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan Beşiktaş sonraki hafta Kayserispor'u konuk edecek. Ardından Fenerbahçe 'ye konuk olacak olan Beşiktaş 18. haftada da Göztepe'yi, Vodafone Park'ta ağırlayacak. Sergen Yalçın ve ekibi bu 4 maçlık periyotu büyük bir fırsat olarak görüyor.

Rakiplerin de durumu iç açıcı değil

Yoğun fikstürde Süper Lig'de 4 hafta farklı bir şehire seyahat yapmayacak olan Kara Kartal'da Yalçın bu süreci 4'te 4'le geçmeyi hedefliyor. Kasımpaşa ve Göztepe ateş hattında, Kayseri düşme basamağının bir sıra üstünde yer alırken, Fenerbahçe de zirvenin çok uzağında ve teknik direktör Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefinde... Rakiplerinin de bu durumlarını göz önünde bulunduran Beşiktaş'ta hedef 4 maçta 12 puanı toplamayarak çıkışa geçmek ve üst sıralara tırmanmak.


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