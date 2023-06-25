Beşiktaş'a Lanzini transferinde Brezilya'dan iki rakip

Yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hem Spor Toto Süper Lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Konferans Ligi'nde başarı hedefleyen Beşiktaş, kadrosunu oluşturmak için girişimlere başladı.
10 numara hattında kiralık olarak forma giyen Dele Alli ve Alexandru Maxim'le yollarını ayıran Beşiktaş, bu bölgeyi güçlendirmek için rotasını İngiltere Premier Lig olarak belirlemişti.
İMZA PARASI TALEBİ TEMASLARI YAVAŞLATTI
West Ham United'la Konferans Ligi'ni kazanmasının ardından Ada ekibiyle yollarını ayıran Manuel Lanzini'yle temaslara başlayan Siyah Beyazlılar, oyuncunun 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro da imza parası talep etmesi sonrasında temasları yavaşlatmıştı.
2 BREZİLYA EKİBİ DEVREDE
Bu gelişmenin ardından Lanzini için devreye 2 Brezilya ekibi birden girdi. Brezilya Serie A ekipleri Internacional ve Vasco da Gama, Lanzini'yi katmak için oyuncunun menajeri Hernan Barman'la temaslara başladı.
GİRİŞİM OLMAMASI HALİNDE ROTAYI ÇEVİREBİLİR
Siyah-Beyazlılar'la yaptığı son temasta menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a yeşil ışık yakan ve ardından ailesiyle tatile giderek yanıt bekleyen Lanzini'nin, Kartal'dan bir girişim olmaması halinde rotasını Brezilya'ya çevirebileceği kaydedildi.
10 numara hattında kiralık olarak forma giyen Dele Alli ve Alexandru Maxim'le yollarını ayıran Beşiktaş, bu bölgeyi güçlendirmek için rotasını İngiltere Premier Lig olarak belirlemişti.
İMZA PARASI TALEBİ TEMASLARI YAVAŞLATTI
West Ham United'la Konferans Ligi'ni kazanmasının ardından Ada ekibiyle yollarını ayıran Manuel Lanzini'yle temaslara başlayan Siyah Beyazlılar, oyuncunun 2.5 milyon Euro maaş artı 1 milyon Euro da imza parası talep etmesi sonrasında temasları yavaşlatmıştı.
2 BREZİLYA EKİBİ DEVREDE
Bu gelişmenin ardından Lanzini için devreye 2 Brezilya ekibi birden girdi. Brezilya Serie A ekipleri Internacional ve Vasco da Gama, Lanzini'yi katmak için oyuncunun menajeri Hernan Barman'la temaslara başladı.
GİRİŞİM OLMAMASI HALİNDE ROTAYI ÇEVİREBİLİR
Siyah-Beyazlılar'la yaptığı son temasta menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a yeşil ışık yakan ve ardından ailesiyle tatile giderek yanıt bekleyen Lanzini'nin, Kartal'dan bir girişim olmaması halinde rotasını Brezilya'ya çevirebileceği kaydedildi.