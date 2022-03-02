Beşiktaş'a kötü haber: Sörloth hiç kolay değil!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopsa da ikinciliğin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası için mücadelesini sürdüren Beşiktaş, gelecek sezon hücum hattında değişiklik düşünüyor.



Michy Batshuayi konusunda henüz kesin bir karar vermeyen siyah-beyazlılar forvet pozisyonunu mutlaka yıldız bir isimle takviye etmek istiyor.



Gol krallığı yaşadığı Trabzonspor'dan iki sezon önce ayrılarak RB Leipzig'e giden Alexander Sörloth'un Kartal'ın listesinde yer aldığı ileri sürülse de bu transferin hiç kolay olmadığı aktarıldı.



Sezon başında Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirerek, kiralık olarak Real Sociedad'a giden Norveçli golcünün bu aşamada Türkiye'ye dönmeyi planlamadığı vurgulandı. Sörloth'un İspanya veya Almanya'da kariyerini sürdürmek istediği belirtildi.



Öncelik Trabzonspor'da



Real Sociedad'ın da beklentileri tam olarak karşılamasa da Sörloth'u kadrosunda tutmanın hesaplarını yaptığı öğrenildi. İspanyol ekibinin 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini RB Leipzig'den alacağı ifade edildi.



Bu arada Sörloth'un Beşiktaş'a olası transferinin önünde bir engel daha bulunuyor. Trabzonspor ile RB Leipzig arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'den bir talibinin çıkması halinde Alman ekibinin golcü oyuncuyu ilk olarak bordo-mavili takıma önermesi gerekiyor. Trabzonspor'un oyuncuyla ilgilenmemesi veya Sörloth'un eski kulübüne gitmek istememesi durumunda Beşiktaş'ın transferi gerçekleştirme şansı bulunuyor.



31 maçta 5 golü var



Alexander Sörloth şimdiye kadar ortaya koyduğu performansla Real Sociedad'da beklentileri karşılayamadı. Norveçli forvet üç kulvarda 31 karşılaşmaya çıkarken sadece 5 gol attı. La Liga'da 20 maçta 1 gol kaydeden deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda ikişer kez rakip fileleri havalandırdı.



1.5 senede yüzde 40 değer kaybetti



Trabzonspor'da gol krallığı yaşarken kariyerinin de zirvesine çıkan Sörloth son 1.5 yılda büyük düşüşe geçti. Norveçli golcünün bonservis değeri Ağustos 2020'de 20 milyon euroya kadar yükselmişti. 20 milyon euro karşılığında RB Leipzig'e transfer olan (Trabzonspor ve Crystal Palace 10'ar milyon euro aldı) Sörloth'un bonservis değeri 1.5 yılda yüzde 40'lık düşüşle 12 milyon euroya kadar geriledi. Trabzonspor'a gelmeden önce Sörloth'un güncel bonservis değeri 6 milyon euroydu.





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