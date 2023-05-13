Beşiktaş'a kötü haber! Milli oyuncu hasteneye kaldırıldı!

Beşiktaş, depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel maça çıktı.
Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Milli futbolcu, Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek. Ayrıca sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Milli futbolcu, Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek. Ayrıca sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.