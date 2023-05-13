Beşiktaş'a kötü haber! Milli oyuncu hasteneye kaldırıldı!

Beşiktaş depremzede çocuklar için Azerbaycan'da Sabah FK ile karşılaştı. Maçın ardından Siyah-Beyazlılar'ı üzen bir haber geldi, milli oyuncu hastaneye kaldırıldı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a kötü haber! Milli oyuncu hasteneye kaldırıldı!
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13 Mayıs 2023 20:38
Son güncelleme 13 Mayıs 2023 20:50
Beşiktaş, depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel maça çıktı.

Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Milli futbolcu, Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek. Ayrıca sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

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