Beşiktaş'a kötü haber

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Steven Berghuis'le ilgileniyordu ancak oyuncunun yeni takımı açıklanmak üzere.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Beşiktaş'a kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2023 08:16
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Steven Berghuis'te yeni bir gelişme yaşandı. Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp, Ajax'tan Steven Berghuis için temaslarını sıklaştırdı.

Belçika basınında çıkan iddialara göre Hollandalı orta saha ile büyük ölçüde anlaşıldığı aktarılırken transferin kısa süre için netleşmesi bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın gündemine gelse de transferde aşama sağlanamamıştı.

42 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 42 resmi maça çıkan Steven Berghuis bu karşılaşmalarda 11 gol, 11 asistlik katkı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery