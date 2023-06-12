Beşiktaş'a Kondogbia için rakip çıktı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin üst sıralarında bulunan Geoffrey Kondogbia için yeni bir gelişme yaşandı.
LENS TALİP OLDU
Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1'i ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Lens, yıldız orta saha Kondogbia'yı gündemine aldı. Haberde, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Lens'in, eski oyuncusu için Atletico Madrid'e teklifte bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.
5 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kondogbia için Atletico Madrid 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Kondogbia, bu maçlarda 2 asist kaydetti.
LENS TALİP OLDU
Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1'i ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Lens, yıldız orta saha Kondogbia'yı gündemine aldı. Haberde, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Lens'in, eski oyuncusu için Atletico Madrid'e teklifte bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.
5 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kondogbia için Atletico Madrid 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Kondogbia, bu maçlarda 2 asist kaydetti.