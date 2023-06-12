Beşiktaş'a Kondogbia için rakip çıktı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Geoffrey Kondogbia'ya Fransız ekibi Lens talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Kondogbia için rakip çıktı
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12 Haziran 2023 16:10
Son güncelleme 12 Haziran 2023 16:12
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin üst sıralarında bulunan Geoffrey Kondogbia için yeni bir gelişme yaşandı.

LENS TALİP OLDU

Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1'i ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Lens, yıldız orta saha Kondogbia'yı gündemine aldı. Haberde, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Lens'in, eski oyuncusu için Atletico Madrid'e teklifte bulunmaya hazırlandığı aktarıldı.

5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kondogbia için Atletico Madrid 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Kondogbia, bu maçlarda 2 asist kaydetti.




 
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