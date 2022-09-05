DEMBELE VE REDMOND GÜNDEMDE

İKİ OYUNCU DA AYRILMAK İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Kanat transferi yapmak isteyen siyah-beyazlılar için iki isim öne çıkıyor. Beşiktaş, Nathan Redmond ve Siriki Dembele ile temaslarını sürdürüyor.Sol kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu konuda rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiltere Premier Lig'de forma giyen iki isim üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlıların Bournemouth adına mücadele eden 25 yaşındaki Siriki Dembele ile temasları sürüyor. Bilindiği üzere bu transferdeki rötarın sebebi Bournemouth menajeri Scott Parker ile yolların ayrılmasıydı.Listenin ikinci sırasındaki isim ise Galatasaray ile de anılan ve Southampton'da oynayan 28 yaşındaki Nathan Redmond. İki futbolcu da bu sezon Premier Lig'de istedikleri süreleri alamadı. Dembele'nin 1 yıllık kontratı bulunurken, Redmond'ın ise 3 yıllık sözleşmesi sürüyor. Redmond'ı Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in uzun süre izlediği biliniyor. İki oyuncudan biri kiralık olarak Beşiktaş'a katılacak.