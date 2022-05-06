Beşiktaş'a Kamerunlu stoper

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Teknik direktör Valerien Ismael, 3'lü sistemini iyi işletmek için elinde 3 kaliteli stoper olması gerektiği yönünde bir rapor hazırladı. Ismael, bu raporu yönetime sundu ve siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.



Ismael'ın listesinde, sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın dediği gibi kimsenin tanımadığı ancak potansiyeli olan oyuncular yer aldığı ifade edildi.



FRANSIZ EKİBİNDE DEFANSIN SİGORTASI



Ismael'in listesinde yer alan stoper adaylarından birinin Fransa II. Ligi takımlarından Ajaccio'nun stoperi Oumar Gonzalez olduğu öğrenildi.



Toulouse'un arkasından ikinci sırada yer alarak Fransa I. Ligi'ne çıkmaya hazırlanan Ajaccio 36 maçın 20'sinde kalesini gole kapadı. Sadece 37 gol atıp, mükemmel defansı sayesinde Fransa I. Ligi'ne yükselen Ajaccio'nun defansının sigortası ise Kamerunlu Gonzalez.



1.86 boyundaki Gonzalez'in ilk 11'de forma giydiği Ajaccio bu sezon tüm dünya liglerinde en fazla maçta kalesini gole kapatan takım. Ajaccio, 32 lig maçında kalesinde sadece 18 gol gördü.



Kamerunlu stoper profesyonel futbol kariyeri boyunca 144 resmi mücadelede görev yaptı ve bu maçlarda 9 gol atarken 3 de asist yaptı.



24 yaşındaki savunma oyuncusu, forma giydiği 5 kulüp arasında en çok Chambly'de (42 maç) forma giydi.









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