SASSUOLO RAKAMDA İNDİRİM YAPTI

KAAN BEŞİKTAŞ'A SICAK

BEŞİKTAŞ'IN KAAN AYHAN İÇİN ÖNERİSİ

Stoper transferi için uğraş veren Beşiktaş'ta gözler Kaan Ayhan transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar ile İtalyan ekibi Sassuolo arasında futbolcu için gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.Serdar Saatçı'yı da Braga'ya gönderen siyah-beyazlılar, Kaan Ayhan'ı bitirmek için tüm gücüyle uğraşıyor. İlk görüşmede 7 milyon euro civarı bonservis isteyen Sassoulo bu rakamda indirim yaparken Beşiktaş transferde ısrarcı.Ayrılmak istediğini kulübüne ileten Kaan, Beşiktaş'a sıcak bakıyor. İki kulüp bu gelişme sonrası tekrar masaya oturup bir görüşme daha yapacak.Yerli kontenjanındaki eksiği Kaan'la doldurmayı planlayan Beşiktaş, milli stoper için 3.5 milyon euro civarı bir bonservis ayırdı. Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'ın bu sezonki planlamasında yer almak istediğini menajerine ve kulübüne söylediği öğrenildi.