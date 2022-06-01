Golcü transferinde eline çabuk tutmak isteyen, öncelik olarak bonservisi elinde olanile CSKA Sofia'da forma giyeniçin temaslarını sıklaştırmıştı. Her iki oyuncunun menajeriyle pazarlıklar sürerken, Siyah-beyazlılara forvet bölgesi için yeni önerilmeye devam ediliyor.Son olarak dakiralık olarak Avusturya Ligi ekibisezonu tamamlayangündeme geldi. Juventus ile kontratı 2024'te bitecek olan 23 yaşındaki forveti İtalyanlar, gelecek sezon için kiralık olarak vermeye sıcak bakıyor.Arnavut asıllı İtalyan oyuncu, geride bıraktığımız sezonu çok iyi bir performansla tamamladı. Vrioni, Tirol adına çıktığıkarşılaşmada rakip filelerikez havalandırdı vede asist yaptı.