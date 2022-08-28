SOULE VE PJACA BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

SOULE'NİN PERFORMANSI

JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

JUVENTUS İLE PAZARLIK YAPILIYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak kadrosuna Dele Alli'yi katan Beşiktaş, kanada da bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların, Juventus'tan iki futbolcuyu transfer etmek için düğmeye bastığı gündeme geldi.Beşiktaş, takımın scout ekibinin hazırladığı oyuncu listesinde yer alan Juventus'un Arjantin U20 takımında yer alan Matias Soule ile birlikte yine İtalyan devinin kadrosunda bulunan Marco Pjaca öne çıkan isimler oldu.19 yaşındaki Matias Soule geride kalan sezonda Juventus'un genç takımı ile 40 resmi maça çıkarken 7 gol, 7 asistle 14 gole katkı vermeyi başardı. Genç futbolcu Serie A'da da 2 maçta sadece 4 dakika süre alırken bu sezon ise A takım ile 14 dakika sahada kaldı.Gündemdeki diğer bir isim olan 27 yaşındaki Marco Pjaca ise 2021-22 sezonunun kiralık olarak şehrin diğer takımı Torino'da geçirdi. Juventus'un 2016'da 29.4 milyon euro bonservis ödediği Hırvat futbolcu 1.5 sezon takımda kalırken sonrasında Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa ve Torino'ya kiralandı.Siyah beyazlılar iki oyuncu için Juventus ile pazarlık masasına otururken, hedef; kulüp için en mantıklı ve ekonomik çözüm sağlanarak iki oyuncudan birinin transfer olmasını sağlamak.