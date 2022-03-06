Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber

Beşiktaş'ta ağrıları daha da artan Josef de Souza'nın Başakşehir maçında forma giyme ihtimali azaldı. Pjanic ve Oğuzhan da bu maçta yok.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 11:53
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile oynadığı maçta kasık ağrıları nedeniyle görev yapamayan Josef de Souza'da işler tersine döndü.

Kayseri maçı sonrası kontrollerinde ciddi bulgu olmayan ve Başakşehir'e hazır olması beklenen Brezilyalı'nın ağrıları arttı. 33 yaşındaki orta sahanın zorlu karşılaşmada forma giyme ihtimali azaldı.

Dünkü antrenmanda fizyoterapist eşliğinde düz koşu yapan Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup'un da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Beşiktaş bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Öte yandan antrenman öncesi Kenan'ın doğum günü kutlandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.