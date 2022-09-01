TRESSOLDI İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

SON KARAR DIONISI'NİN

BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Stoper transferi için yoğun bir çalışma içinde olan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş, Sassuolo'da forma giyen Ruan Tressoldi'yi listesine aldı.Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.Futbolcu ile ilgili karar, Sassuolo'nun teknik patronu Alessio Dionisi'nin vereceği kararın ardından netlik kazanacak. Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.Bilindiği üzere Sassuolo, geçtiğimiz yıl Tressoldi için Brezilya ekibi Gremio'ya 5 milyon euro bonservis ödemişti. Futbolcu bu sezon Sassuolo'da forma şansı bulamazken, geçen sezon ise 12 maçta 384 dakika oynamıştı.