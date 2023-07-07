Beşiktaş'a İsviçre çakısı: Zaynutdinov

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferi için geri sayıma geçti.
BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA YAKIN
Siyah-beyazlı ekip, Kazak oyuncu için CSKA Moskova ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. İki ekip arasında transfer için anlaşma yakın.
TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.
ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
25 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Zaynutdinov, CKSA Moskova'da forvet, 6,8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.
BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA YAKIN
Siyah-beyazlı ekip, Kazak oyuncu için CSKA Moskova ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. İki ekip arasında transfer için anlaşma yakın.
TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.
ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
25 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Zaynutdinov, CKSA Moskova'da forvet, 6,8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.