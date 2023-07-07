Beşiktaş'a İsviçre çakısı: Zaynutdinov

Beşiktaş, CSKA Moskova'nın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov için yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Beşiktaş, son pazarlıkların ardından 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a İsviçre çakısı: Zaynutdinov
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07 Temmuz 2023 19:59
Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov transferi için geri sayıma geçti.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYA YAKIN

Siyah-beyazlı ekip, Kazak oyuncu için CSKA Moskova ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. İki ekip arasında transfer için anlaşma yakın.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Zaynutdinov, Beşiktaş'a transfer olması halinde TFF'nin çıkardığı mavi kart kuralı dolayısıyla Türk statüsünde forma giyebilecek.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

25 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğü ile dikkat çeken bir isim. Zaynutdinov, CKSA Moskova'da forvet, 6,8, 10 numara, sol açık, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında forma giydi.

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