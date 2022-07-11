BEŞİKTAŞ İLE DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI

VALENCIA'DA ŞANS BULAMADI

ERAY CÖMERT'İN MALİYETİ NE KADAR?

Cenk Tosun'un ardından Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini açıklayan Beşiktaş, hücumda güçlü alternatiflerle tarafınını memnun etti. Siyah beyazlılarda transferde artık öncelik defans bölgesinde. Beşiktaş'ın Valencia'dan Eray Cömert'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.Beşiktaş yönetimi, La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Eray Cömert'in transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon da siyah-beyazlıların gündemine gelen 24 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli stoper, tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı.İspanyol ekibinin formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 341 dakika süre alabilen Eray Cömert'in yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı iddia ediliyor.İspanyol basınına göre Valencia 800 bin Euro bonservis ödeyerek aldığı futbolcunun fiyatını 1 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş'ın ilk olarak Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, yanıtın olumsuz olması durumunda ise bonservis pazarlığının başlayacağı öğrenildi.