Beşiktaş'a İspanya'dan stoper

Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, La Liga ekibi Valencia'dan Eray Cömert'i gündemine aldı. İspanyollar futbolcunun bonservis bedelini de belirledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'a İspanya'dan stoper
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2022 15:53
Cenk Tosun'un ardından Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerini açıklayan Beşiktaş, hücumda güçlü alternatiflerle tarafınını memnun etti. Siyah beyazlılarda transferde artık öncelik defans bölgesinde. Beşiktaş'ın Valencia'dan Eray Cömert'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ İLE DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI

Beşiktaş yönetimi, La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Eray Cömert'in transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon da siyah-beyazlıların gündemine gelen 24 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli stoper, tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı.

VALENCIA'DA ŞANS BULAMADI

İspanyol ekibinin formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 341 dakika süre alabilen Eray Cömert'in yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı iddia ediliyor.

ERAY CÖMERT'İN MALİYETİ NE KADAR?

İspanyol basınına göre Valencia 800 bin Euro bonservis ödeyerek aldığı futbolcunun fiyatını 1 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş'ın ilk olarak Valencia'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı, yanıtın olumsuz olması durumunda ise bonservis pazarlığının başlayacağı öğrenildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ