Beşiktaş'a Isak Hein için ilk indirim

Djurgarden, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Isak Hien'in bonservisini 3.5 milyon euro olarak belirlemişti. 23 yaşındaki oyuncunun transferi çok istemesi sonrası İsveç ekibinin rakamı 3 milyon euroya çektiği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Isak Hein için ilk indirim
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18 Ağustos 2022 08:50
Beşiktaş, bir takviye de savunmaya yapmak istiyor. Birkaç oyuncu için girişimlerde bulunan yönetim, son olarak Djurgarden forması giyen Isak Hien'e yönelmişti. Siyah-Beyazlılar, 23 yaşındaki stoper için İsveç ekibine 2 milyon euro ve bonus önermişti. Ancak Djurgarden'ın kapıyı 3.5 milyon eurodan açması nedeniyle pazarlıklarda fazla yol alınamamıştı.

DJARGARDEN, 3 MİLYON EUROYA İNDİ

Hien'in Beşiktaş'ta oynamak istediğini net bir şekilde kulübüne iletmesiyle ilk gelişme yaşandı. İsveç ekibinin talebini 3 milyon euroya düşürdüğü kaydedildi. Djargarden şimdi Siyah- Beyazlılar'dan da bir adım bekliyor.

EN FAZLA 2.5 MİLYON EURO

Yönetim, yeni bir teklif yapma hazırlığında. Beşiktaş, 2.5 milyon euronun üzerine çıkmadan bu işi bitirmek istiyor. Bu nedenle sonraki satıştan yüzde 20 pay da önerilerek Djurgarden ikna edilmeye çalışılacak. Pazarlıklar devam ederken, Hien bir an önce kulüplerin anlaşmasını ve İstanbul'a gelmeyi dört gözle bekliyor.  



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