Beşiktaş'a İngiltere'den transfer

Beşiktaş kanat transferi için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'tan Siriki Dembele'yi istediği iddia edildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'a İngiltere'den transfer
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22 Ağustos 2022 09:10
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da bir yandan devam ediyor. Siyah-beyazlıların, İngiltere'de Bournemouth forması giyen Ben Siriki Dembele'yi transfer etmek istediği gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ÖNERİSİ

Sol kanat takviyesi için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi 2.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istiyor.

DEMBELE'NİN PERFORMANSI VE DEĞERİ

25 yaşındaki İskoçyalı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olan futbolcu, forvet hattında da oynayabiliyor. Geçen sezon Peterborough ile 25 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergileyen futbolcu daha sonra Bournemouth'ta ise 13 maçta 2 gol 1 asist üretti.





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