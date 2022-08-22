BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ÖNERİSİ

DEMBELE'NİN PERFORMANSI VE DEĞERİ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da bir yandan devam ediyor. Siyah-beyazlıların, İngiltere'de Bournemouth forması giyen Ben Siriki Dembele'yi transfer etmek istediği gündeme geldi.Sol kanat takviyesi için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi 2.2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istiyor.25 yaşındaki İskoçyalı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olan futbolcu, forvet hattında da oynayabiliyor. Geçen sezon Peterborough ile 25 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergileyen futbolcu daha sonra Bournemouth'ta ise 13 maçta 2 gol 1 asist üretti.