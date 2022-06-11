BEŞİKTAŞ, SİSTEMİNE UYGUN OYUNCU ARIYOR

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Valerien Ismael de, sol bek transferi için adeta yönetimden yetki istedi.Sabah'ta yer alan habere göre; Fransız teknik adam 3'lü savunma sistemine uygun oyuncu arıyor. Ismael'in özellikle Premier Lig ve Championship'teki oyuncuları mercek altına aldığı öğrenildi.Beşiktaş, fiziksel özellikleri güçlü, hem ofansif hem de defansif anlamda olgun bir kanat bek arıyor. Rıdvan'ın ayrılığı sonrası bu noktada somut adımların atılması bekleniyor.