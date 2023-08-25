Beşiktaş'a İngiltere'den 10 numara

Yaz transfer döneminde Talisca transferini bitirmek için tüm şartlarını zorlayan Beşiktaş, bu transfer hamlesinden olumsuz bir yanıt aldı. Kartal, Talisca'nın alternatifini Premier Lig'de buldu.
GEÇEN SEZON FULHAM'A GİTTİ
Kadrosuna mutlaka kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta rota İngiltere... Siyah-Beyazlılar, Fulham'ın 27 yaşındaki maestrosu Andreas Pereira'yı renklerine bağlamak istiyor. Pereira konusunda yönetim kiralama formülüyle devrede.
Fulham'a teklif yapıldığı ve geri dönüş beklendiği öğrenildi. Valencia, Lazio gibi Avrupa'nın başka önemli kulüplerinde de görev yapan Pereira'nın yanı sıra listede başka isimler de var. Brezilya Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen Andreas Pereira, 10 numaranın yanı sıra sol kanatta da oynuyor. Kiralama önerisine Fulham'ın sıcak bakması durumunda, Siyah-Beyazlı yönetim hemen oyuncu tarafıyla görüşmeleri hızlandıracak.
2 MAÇA ÇIKTI
2022'nin Temmuz ayında 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'tan Fulham'a giden Brezilyalı yıldız, bu sezon Premier Lig'de 2 maçta şans buldu. 100 dakika sahada kalan Sambacı, 1 asist yaptı.
GEÇEN SEZON FULHAM'A GİTTİ
Kadrosuna mutlaka kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta rota İngiltere... Siyah-Beyazlılar, Fulham'ın 27 yaşındaki maestrosu Andreas Pereira'yı renklerine bağlamak istiyor. Pereira konusunda yönetim kiralama formülüyle devrede.
Fulham'a teklif yapıldığı ve geri dönüş beklendiği öğrenildi. Valencia, Lazio gibi Avrupa'nın başka önemli kulüplerinde de görev yapan Pereira'nın yanı sıra listede başka isimler de var. Brezilya Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen Andreas Pereira, 10 numaranın yanı sıra sol kanatta da oynuyor. Kiralama önerisine Fulham'ın sıcak bakması durumunda, Siyah-Beyazlı yönetim hemen oyuncu tarafıyla görüşmeleri hızlandıracak.
2 MAÇA ÇIKTI
2022'nin Temmuz ayında 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'tan Fulham'a giden Brezilyalı yıldız, bu sezon Premier Lig'de 2 maçta şans buldu. 100 dakika sahada kalan Sambacı, 1 asist yaptı.