Beşiktaş'a ilk transfer İtalya'dan...

Beşiktaş'ta bir süre önce gündemine aldığı Daniele Rugani konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlılar, İtalyan stoper konusunda teklif hazırlıklarını tamamladı.
Juventus'ta yeteri kadar forma bulamadığı için ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için hem kulübüne hem de kendisine 2 milyon euro önerilmesi kararlaştırıldı.
İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR
Gelecek hafta İtalya seferine çıkmaya hazırlanan transfer heyetinin önce Juventus ile görüşeceği, anlaşılması durumunda Rugani ile masaya oturacağı belirtildi. Juventus'la anlaşılmasının yüksek ihtimal olduğu, ancak İtalya'da kalmak isteyen Rugani'de sıkıntı çıkabileceği yorumu yapılıyor.
YALNIZCA 10 MAÇA ÇIKABİLDİ
28 yaşındaki İtalyan stoper bu sezon yalnızca 10 maçta görev aldı. Bu 10 maçın 8'ine ilk 11'de başlayan Rugani gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Siyah beyazlılar, İtalyan stoper konusunda teklif hazırlıklarını tamamladı.
Juventus'ta yeteri kadar forma bulamadığı için ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için hem kulübüne hem de kendisine 2 milyon euro önerilmesi kararlaştırıldı.
İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR
Gelecek hafta İtalya seferine çıkmaya hazırlanan transfer heyetinin önce Juventus ile görüşeceği, anlaşılması durumunda Rugani ile masaya oturacağı belirtildi. Juventus'la anlaşılmasının yüksek ihtimal olduğu, ancak İtalya'da kalmak isteyen Rugani'de sıkıntı çıkabileceği yorumu yapılıyor.
YALNIZCA 10 MAÇA ÇIKABİLDİ
28 yaşındaki İtalyan stoper bu sezon yalnızca 10 maçta görev aldı. Bu 10 maçın 8'ine ilk 11'de başlayan Rugani gol veya asist katkısı sağlayamadı.