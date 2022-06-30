TAYYİP TALHA İÇİN PAZARLIK SÜRÜYOR

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU HAVUZU GENİŞ

Beşiktaş stoper pozisyonunu güçlendirmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Kadrosunda Montero, Saiss, Welinton ve Serdar Saatçı olan Beşiktaş, bu bölgeye en az 2 takviye daha yapmayı planlıyor. Stoper rotasyonu, Türk oyuncularla takviye edilecek.Siyah-beyazlılar stoper için girişimlerini hızlandırdı. Yönetimin hedefi kontenjan konusunda teknik ekibin eli rahatlatmak olacak. Listenin ilk sırasında Adana Demirspor'dan Tayyip Sanuç bulunuyor. 22 yaşındaki stoper için kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.Tayyip Talha transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Eski Beşiktaşlı Atınç Nukan, Göztepe'den ayrılıp gelmeye hazır. İzmir ekibi, 1 milyon Euro talep ediyor. İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan transferinde problem görünmüyor. Öte yandan Beşiktaş, geçen sezon Menemen'de kiralık oynayan Rizespor'un 21 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu'yla da temas halinde.