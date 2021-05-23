Beşiktaş'a Haris Seferovic önerisi!

Yeni sezon öncesi santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'a Haris Seferovic önerisi geldi.

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Beşiktaş'a Haris Seferovic önerisi!
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23 Mayıs 2021 15:01
Beşiktaş yönetimi öncelikle santrfor transferini bitirmeyi planlıyor. Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın yıllık 3 milyon Euro istemesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması nedeniyle santrfor arayışına başlayan Beşiktaş Yönetimi'ne menajerlerden sürpriz bir öneri geldi.

Bu sezon Benfica'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrfor Haris Seferovic, siyah-beyazlılara önerildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, menajerlerin Seferovic'in yanı sıra Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımından Senegalli ön libero Lamine Diack, Zürih'ten Kosova asıllı İsviçreli sol bek Fidan Aliti ve Anderlecht'ten kaleci Timon Wellenreuther'i önerdiğini söyledi.

Ayrıca Giresunspor ve Adana Demirspor'dan isimlerini gizli tuttuğu iki futbolcuyla görüştüklerini belirten Kocadağ, "Bu sezon olduğu gibi kulübümüzün imkanlarına en uygun futbolcuların transfer edeceğiz" diye konuştu.

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