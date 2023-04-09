Beşiktaş'a Hadziahmetovic'ten kötü haber

Beşiktaş'ta Giresunspor maçında sarı kart gören Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Hadziahmetovic'ten kötü haber
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09 Nisan 2023 21:49
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Hadziahmetovic, 49. dakikada orta alanda Campuzano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sınırda yer alan Hadziahmetovic, bu kartla cezalı duruma düştü.

Bosnalı futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

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