Beşiktaş'a Hadziahmetovic'ten kötü haber

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Hadziahmetovic, 49. dakikada orta alanda Campuzano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sınırda yer alan Hadziahmetovic, bu kartla cezalı duruma düştü.
Bosnalı futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
Hadziahmetovic, 49. dakikada orta alanda Campuzano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sınırda yer alan Hadziahmetovic, bu kartla cezalı duruma düştü.
Bosnalı futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
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