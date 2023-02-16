Beşiktaş'a, Güney Amerika'dan orta saha

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gimniasia'da forma giyen Nacho Miramon'u gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a, Güney Amerika'dan orta saha
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16 Şubat 2023 14:00
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ön libero pozisyonu için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

Arjantin'in La Manana gazetesi, "Gimniasia, Nacho Miramon için Türkiye'den teklif aldı. Beşiktaş transferin %70'i için 1.7 milyon dolar teklif etti" iddiasında bulundu. Haberde, Beşiktaş'tan, Arjantin'in Gimnasia takımında forma giyen 19 yaşındaki Miramen için resmi teklif yapıldığı ancak kulüpten olumsuz yanıt geldiği belirtildi.

Arjantin ekibinin ön libero mevkiinde görev yapan genç oyuncunun daha fazla gelişme sağlamadan takımdan ayrılmasına izin vermediği ifade edildi.

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